Загитова и Поветкин стали послами Игр БРИКС 2024

Накануне торжественного открытия соревнований в Казани олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и победитель Олимпиады-2004 по боксу Александр Поветкин официально стали послами Игр БРИКС.

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"Было много сказано, я тоже вставлю свои пять копеек. Очень рада, что Игры БРИКС проходят у нас в России и в родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду", - цитирует Алину Загитову "Матч ТВ".



В свою очередь, Александр Поветкин заметил, что Игры БРИКС - это прекрасная возможность для российских спортсменов продемонстрировать свой талант и мастерство.