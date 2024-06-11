Винер сказала, будет ли смотреть Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что будет смотреть летнюю Олимпиаду 2024 года, передает Metaratings.ru.

«Как бы ни старались уйти от России, а девочки нашего происхождения будут представлены на Играх с нашей школой художественной гимнастики», — сказала Винер.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.