Известная российская спортсменка назвала самый комфортный город России для жизни

Известная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что считает Москву наиболее комфортным местом в России для жизни. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Гамовой, ни один город страны не привлекает ее так, как столица.

«Здесь моя семья, здесь я чувствую себя очень комфортно, свободно. Здесь есть все, что мне нужно, здесь всегда интересно», — рассказала спортсменка.



Помимо этого, она отметила, что Москва опережает зарубежные столицы по уровню сервиса: доставки, бьюти-индустрии, а также цифровых услуг для решения бюрократических проблем и банковских дел. Главными отличиями москвичей от жителей других городов волейболистка назвала их темп передвижения и «бешеный ритм жизни».

«Москва — город, который никогда не спит», — добавила Гамова.



Ранее в июне актер Дмитрий Ульянов высказался о ритме жизни в российской столице.