МОК обратился с призывом к журналистам

МОК выпустил рекомендации для описания трансгендерных спортсменов в СМИ.

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал журналистов не называть трансгендеров «биологическими мужчинами», «биологическими женщинами» и другими подобными выражениями, расценив их как «проблемный язык».

По версии МОК, это может «подвергнуть сомнению идентичность атлетов».

Рекомендуемая терминология приводится в специальном руководстве. Оно создано в соответствии с политикой МОК по гендерному равенству и инклюзивности.

В частности, предлагаются такие формулировки, как «трансгендерная женщина», «трансгендерный мужчина» или же просто «спортсмен», «атлет».