МОК обратился с призывом к журналистам

«Это проблемный язык». МОК призвал журналистов не называть трансгендерных атлетов биологическими мужчинами или женщинами
МОК выпустил рекомендации для описания трансгендерных спортсменов в СМИ.
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал журналистов не называть трансгендеров «биологическими мужчинами», «биологическими женщинами» и другими подобными выражениями, расценив их как «проблемный язык».
По версии МОК, это может «подвергнуть сомнению идентичность атлетов».
Рекомендуемая терминология приводится в специальном руководстве. Оно создано в соответствии с политикой МОК по гендерному равенству и инклюзивности.
В частности, предлагаются такие формулировки, как «трансгендерная женщина», «трансгендерный мужчина» или же просто «спортсмен», «атлет».
Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»
«Это проблемный язык». МОК призвал журналистов не называть трансгендерных атлетов биологическими мужчинами или женщинами
Медведева о недопуске российских фигуристов: «Уберите из футбола «Ман Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого спорта»