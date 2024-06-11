МОК объяснил появление плаката с рекламирующей Олимпиаду Исинбаевой

Плакат с изображением двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, рекламирующий Олимпиаду — 2024 в Париже, был использован в рамках старой рекламной кампании. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК). Газета.Ru

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — заявили в организации. Lenta.ru

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачете, а любое нарушение грозит санкциями. Чемпионат.com