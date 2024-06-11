Милонов высказался о скандале с Исинбаевой на баннере МОК

Международный олимпийский комитет делит людей на сорта, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с Олимпийской чемпионкой из России, Еленой Исинбаевой.

Изначально МОК хочет делать плакаты с выдающимися спортсменами, а куча выдающихся спортсменов — русские. Но, к сожалению, потом приходит политика и уже выдающиеся спортсмены начинают делиться на чистую расу и не на ту расу в соответствии с европейской традицией. Они любят делить людей на первый и второй сорт. Такой производят расовый отбор, — сказал Милонов.



Депутат добавил, что Исинбаева — замечательная и симпатичная российская спортсменка, и МОК, конечно, хотел бы ее напечатать на плакате, а не сестер Уильямс.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024 в Париже. На нем была изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом. После этого в МОК оправдались и заявили, что это фото было использовано в подготовке к Играм 2020 года, а не 2020-го.

8 июня Виталий Милонов заступился за Ольгу Бузову и поставил точку в споре о дресс-коде.