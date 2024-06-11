Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки двух коллег
Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки коллег.
67-летний охранник Олимпийского комитета Испании был арестован после того, как в январе прошлого года его засняли на камеру, когда он эякулировал в бутылки с водой двух своих коллег.
В комитете пропадали личные вещи сотрудников, и, чтобы найти вора, комитету пришлось пересмотреть записи с камер наблюдения. Тогда и обнаружили, что охранник мастурбировал и эякулировал в бутылки. Причем случай оказался не единичным.
Сотрудники комитета обратились в полицию – мужчину арестовали по обвинению в преступлении против морального авторитета и сексуальном насилии.
Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки двух коллег
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