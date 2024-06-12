В МОК рассказали о проверке российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не завершил процесс проверки соответствия российских и белорусских спортсменов для допуска на Олимпиаду в Париже, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс на брифинге по итогам первого дня исполкома организации.

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— Этот вопрос пока не обсуждался на исполкоме МОК. Процесс проверки для получения нейтрального статуса среди российских и белорусских спортсменов продолжается, впереди нас ждет долгий путь, — сказал Адамс.



В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Позднее рекомендации были смягчены, а в декабре 2023‑го глава МОК Томас Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.