В первый день Игр БРИКС сборная России завоевала 16 золотых медалей из 23-х. Второй в общекомандном зачете - Китай
Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани.
В четверг было разыграно 23 комплекта наград: в тяжелой атлетике, синхронном плавании, спортивной гимнастике и различных видах единоборств. Помимо золотых медалей, российская сборная завоевала восемь серебряных и пять бронзовых медалей и возглавила медальный зачет с 29 наградами. Второе место после первого соревновательного дня занимает Китай с шестью медалями (3-3-0), замыкает первую тройку Беларусь с 13 наградами (1-7-5)
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В первый день Игр БРИКС сборная России завоевала 16 золотых медалей из 23-х. Второй в общекомандном зачете - Китай
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