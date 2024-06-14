Оргкомитет Парижа-2024 потребовал у французской компании с 30-летней историей сменить название из-за прав на интеллектуальную собственность
Оргкомитет Олимпиады-2024 вынуждает французскую компанию сменить название.
Компания Les Olympiades, расположенная на севере Франции в городе Сок и занимающаяся производством товаров для спорта, получила уведомление от организаторов Олимпиады в Париже о том, что используемое ей название является нарушением прав интеллектуальной собственности Олимпийских игр.
Менеджер компании Гийом Буржуа заявил, что компания существует под этим названием более 30 лет.
«Это абсурд, название используется более 30 лет. Нам придется переделать все – вывески, витрины, автомобили, упаковку. Все это обойдется более чем в 50 000 евро. Не говоря уже о компенсации, затребованной оргкомитетом, и судебных издержках. Это ставит под угрозу наше существование», – заявил Буржуа.
В оргкомитете отметили, что ведут переговоры с компанией Les Olympiades, чтобы найти мирное решение.
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