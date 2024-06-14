Немецкая полиция попросила англичан употреблять марихуану вместо алкоголя

Немецкая полиция опубликовала обращение к болельщикам сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года, в котором попросила отказаться от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов предложили фанатам сконцентрироваться на употреблении каннабиса вместо спиртного, чтобы не провоцировать агрессию в сторону окружающих и местных жителей.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.