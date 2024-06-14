Щербакова прокомментировала слухи об отношениях с российским футболистом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала слухи об отношениях с 20-летним защитником нижегородского футбольного клуба «Пари НН», Максимом Шнапцевым.

© Чемпионат.com

«Никогда не говорила о своей личной жизни, но к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала фигуристка в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что Анна Щербакова более года состоит в отношениях с футболистом Максимом Шнапцевым.

Последний раз на соревновательный лёд спортсменка выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас Щербакова продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.