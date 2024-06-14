В МОК разрешили атлетам носить хиджабы во время Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация всегда с уважением относится ко всем национальностям и народам и не допускает дискриминации по отношению к спортсменам…

«Правила МОК и технические правила федераций применяются, атлеты могут носить хиджабы в Олимпийской деревне и на объектах. В некоторых видах спорта есть ограничения по одежде по технической безопасности. У нас есть Олимпийская хартия, которая не допускает никакой дискриминации, но мы должны признавать, что атлеты существуют не в „пузыре“, а в национальном контексте, в законах их стран. Есть много стран, где идут обсуждения на эту тему, где-то юридически требуется носить хиджаб, где-то нет. МОК всегда заявлял о своей позиции. Во Франции особая ситуация, спортсмены национальных команд относятся к гражданским служащим, которые по решению Верховного суда Франции должны подчиняться соответствующим законам. Учителя, чиновники и так далее. МОК не может отменить законы этого Верховного суда», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт».



Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа, однако из российской делегации туда допущены будут только 55 спортсменов, получивших нейтральный статус. При этом им нельзя использовать национальную символику, в том числе гимн, флаг, герб. Для команд из России и Беларуси создан свой гимн, свой флаг и аббревиатура AIN. Их достижения не пойдут в общий медальный зачёт.