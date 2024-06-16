Сборная России завоевала 38 золотых медалей в третий день Игр БРИКС

Сборная России с огромным отрывом возглавляет медальный зачет на проходящих в Казани Играх БРИКС.

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В субботу были разыграны 49 комплектов наград. В этот день борьбу за медали вели представители ушу, каратэ, тяжелой атлетики, гребного спорта, синхронного плавания, спортивной гимнастики и легкой атлетики.

Россияне сумели завоевать 38 золотых медалей из 49. Также копилка сборной России пополнилась 28 серебряными и 16 бронзовыми наградами.

После трех дней соревнований на счету сборной России 78 золотых, 52 серебряные и 30 бронзовых медалей. На второй строчке команда Беларуси - 13 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых наград.

Замыкает тройку команда Китая - 11 золотых, 9 серебряных и 6бронзовых медалей.