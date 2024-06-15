Аршавин станет отцом в пятый раз

Футболист отдыхает с новой возлюбленной в Сочи.

После расставания с Алисой Казьминой футболист Андрей Аршавин — снова в отношениях. Более того, некоторые СМИ сообщают, что его новая подруга Анна находится в интересном положении. Сейчас пара отдыхает в Сочи. На некоторых фото, снятых папарацци, у Анны заметен округлившийся животик.

Если слухи о беременности новой подруги Аршавина подтвердятся, то спортсмен станет отцом в пятый раз.

Трое детей у футболиста появилось на свет в браке с Юлией Барановской, также у него есть дочь от Алисы Казьминой.