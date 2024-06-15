МОК отказался допускать до Олимпиады в Париже российских тхэквондистов

Международный олимпийский комитет отказался допускать до Игр-2024 в Париже всех российских тхэквондистов, подававших заявку в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сборной России по этому виду спорта Вадим Иванов.

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«Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений», — заявил Иванов. Он добавил, что заменить спортсменов, которым отказали в участии, невозможно.



Иванов рассказал, что россияне завоевали четыре олимпийские лицензии.

«Мы сделали все что могли в текущих обстоятельствах», — заявил тренер.



Ранее МОК объявил имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до участия в Играх в Париже. В списке десять представителей спортивной борьбы, три велогонщика и одна спортсменка, выступающая в прыжках на батуте.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.