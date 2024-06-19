Журова считает, что WADA боится США
Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) боится США и не проводит расследований в отношении американских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Президента WADA Витольда Баньку ранее вызвали в конгресс США для обсуждения антидопинговых вопросов в преддверии Олимпийских игр в Париже.
"Банька отказался, насколько я знаю, - сказала Журова. - Но, представьте, что Россия бы вызвала Баньку в Совет Федерации или Госдуму, это ведь общественная и независимая организация, их может вызвать каждый. Завуалированное приглашение в США красиво звучит, но все понимали, что там будет спрос про китайцев и другие нюансы".
"Многие спортсмены в США вообще не проходят никакого тестирования. Уверена, что, если сейчас WADA откроет данные, сколько за последнее время было оправдано спортсменов, будет колоссальное количество и настоящий шок, - продолжила Журова. - WADA боится американцев, никаких расследований они никогда не начинали. Американцы будут готовы жертвовать одним, чтобы прикрыть всех остальных, хотя того человека они просто уничтожат. Но пусть WADA теперь попробует показать себя независимой организацией".