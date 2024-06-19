Журова считает, что WADA боится США

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) боится США и не проводит расследований в отношении американских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Президента WADA Витольда Баньку ранее вызвали в конгресс США для обсуждения антидопинговых вопросов в преддверии Олимпийских игр в Париже.

"Банька отказался, насколько я знаю, - сказала Журова. - Но, представьте, что Россия бы вызвала Баньку в Совет Федерации или Госдуму, это ведь общественная и независимая организация, их может вызвать каждый. Завуалированное приглашение в США красиво звучит, но все понимали, что там будет спрос про китайцев и другие нюансы".

