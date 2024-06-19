Украинских спортсменов нужно штрафовать за отказ пожимать руку россиянам, либо необходимо отменить исторически сложившееся правило. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы. Гучмазова является уроженкой Владикавказа, Кривицкая родилась в Ярославской области.

"Украинские спортсмены доиграются, - сказала Журова. - Скорее всего, придется отменять правило рукопожатий, которое сложилось исторически. Одна страна переворачивает этические нормы, которые формировались столетиями. Ради них и для них теперь надо эти правила отменять".

