Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

Комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий, отстраненный от работы после того, как в прямом эфире выступил против «шмар», извинился за свои слова. Его цитирует РИА Новости.

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Иваницкий, работавший на соревнованиях по самбо на Играх БРИКС, заявил, что больше всего его расстроила реакция Кирилла Князькова, во время выхода которого он и допустил свое высказывание, и его девушки.

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал комментатор.



Ранее 20 июня Иваницкий нашел объяснение своему отстранению.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике», — отметил он.



Комментатор Иваницкий призвал "шмар" держаться подальше от самбиста Князькова

19 июня Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, выразил восхищение внешностью российского самбиста Князькова, назвав его русичем и призвав девушек обратить на спортсмена внимание.

«Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».



После этого генеральный продюсер канала Александр Тащин заявил, что Иваницкий будет отстранен от работы.