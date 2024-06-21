Посол Игр БРИКС высказался о низкой конкуренции на турнире

Посол Игр БРИКС Илья Захаров высказался о низкой конкуренции на турнире.

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— Я сейчас сам представляю федерацию, и мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать. К Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! У нас в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация? В чем?

— Что не убедили никого приехать. Не дожали.

— А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда мы будем уговаривать. У нас есть всероссийские соревнования, детские, юношеские, на которых мы поддерживаем тренеров и спортсменов.

Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование. Такое, например, как в футболе. Мы, конечно, будем отрабатывать его — скажем: «Ребята, у нас солидные возможности, мы вам платим, приезжайте к нам». Как мы можем еще их убедить? Они же тоже продумывают, нужны ли им эти соревнования.

Для нас Игры БРИКС — серьезный старт. Мы доказали это тем, что провели отборочный чемпионат России перед Играми. Наши были готовы выступать со всеми. И дело не в призах и финансах, как многие думают. Но так случилось, что другие почему-то были не готовы. Это уже не наша проблема. Хотя у нас выступили восемь стран! – рассказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду.