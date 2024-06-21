Тарасова пристыдила Конюхова за критику Овечкина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила путешественника Федора Конюхова за критику российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По мнению специалиста, хоккеист является выдающимся спортсменом.

«Как не стыдно так говорить? Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились, наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество», — заявила Тарасова.



Тренер добавила, что Овечкин играет в НХЛ 20 лет, но постоянно присутствует на мероприятиях в России и помогает отечественному спорту.

«Александр — это человек‑победа. А Конюхову нужно думать, прежде чем такие вещи говорить», — отметила Тарасова.



Конюхов выступил с критикой Овечкина ранее 21 июня. Путешественник признался, что не уважает хоккеиста за игру в США и не подаст ему руки.