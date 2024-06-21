World Athletics поддержали изменение расписания Олимпиады 2028

World Athletics и Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (LA28) сегодня объявили об изменении в расписании соревнований. Теперь соревнования по лёгкой атлетике будут проходить в первую неделю Олимпийских игр. Это изменение обещает повысить уровень олимпийского впечатления как для спортсменов, так и для зрителей, поскольку легкоатлеты со всего мира дадут Играм яркий старт.

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«Мы рады поддержать это дальновидное изменение расписания для LA28. Это изменение подчеркивает нашу приверженность инновациям в лёгкой атлетике и повышению глобального авторитета наших спортсменов. Благодаря приоритету лёгкой атлетики в первую неделю Игры станут свидетелями самого захватывающего старта, который покорит зрителей по всему миру и заложит основу для незабываемого олимпийского путешествия для глобальной аудитории», — приводит слова президента World Athletics Себастьяна Коу World athletics.org.



World Athletics и LA28 уверены, что такая корректировка расписания, в результате которой соревнования по плаванию перейдут на вторую неделю, откроет перед легкой атлетикой новые возможности в плане рекламы перед Играми и зрительской аудитории во время Игр.