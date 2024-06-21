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Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

Игры БРИКС в Казани 21 июня подвергаются крупной DDoS-атаке, в которой хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Об этом журналистам сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар" Владимир Дрюков. Эта компания обеспечивает киберзащиту игр.

Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов
© РИА Новости
"Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с", - сказал Дрюков.
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