Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

Игры БРИКС в Казани 21 июня подвергаются крупной DDoS-атаке, в которой хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Об этом журналистам сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар" Владимир Дрюков. Эта компания обеспечивает киберзащиту игр.

"Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с", - сказал Дрюков.

