В Париже арестован подозреваемый в подготовке терактов во время ОИ‑2024

Во Франции задержали молодого человека, которого обвиняют в подготовке нападений во время Олимпийских игр‑2024 в Париже, сообщает Le Parisien.

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В пятницу 19‑летнему юноше было предъявлено обвинение в организации преступного сговора для совершения преступлений, направленных против личности, а также приобретения и хранения оружия. Он заключен под стражу до заседания суда.

Установлено, что молодой человек через социальные сети общался с несовершеннолетним подозреваемым, которого задержали 13 июня. Оба фигуранта расследования являются уроженцами региона Иль‑де‑Франс, который охватывает Париж и его ближайшие пригороды.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.