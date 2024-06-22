«Поблажек не было». Преподавательница Загитовой — о ее обучении

Лидия Корнилова, одна из преподавателей Алины Загитовой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, заявила, что фигуристка ответственно относилась к учебе и всегда старалась самостоятельно наверстать материал с занятий, которые пропускала из-за плотного графика. Ее слова приводит Sport24.

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«Что касается оценивания обучения Загитовой, то за все годы поблажек не было. Иногда были уступки в том плане, что мы понимали, насколько у Алины плотный график. Она, договариваясь с деканатом и преподавателями, время от времени была вынуждена пропускать очные занятия. Но это никак не сказывалось на подготовке Алины», — заявила она.



19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».