Махачев обратился к людям на фоне событий в Дагестане

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выложил пост, в котором высказался по поводу ислама и отношения к нему со стороны людей на фоне трагических событий в Дагестане.

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«Религия ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество. Ничто не даёт права убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где всё подобное порицается и строго запрещено!!!» — написал Махачев в соцсетях.



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Напомним, вчера вечером, 23 июня, вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате данных событий пострадало большое количество людей.