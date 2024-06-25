Игры БРИКС в Казани посетили более 108 тысяч болельщиков

Игры БРИКС, которые прошли в Казани, посетили более 108 тысяч зрителей, сообщила пресс‑служба министерства спорта РФ.

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Столица Татарстана принимала Игры БРИКС с 12 по 23 июня, некоторые соревнования проводились в Москве.

— Игры БРИКС принимали 17 спортивных объектов. В общей сложности их посетили более 108 тысяч зрителей, а на большинстве финалов на трибунах был аншлаг, — говорится в сообщении.



Также в ведомстве сообщили, что самым возрастным участником Игр БРИКС стал турок Мустафа Енис Юрдакок, который в возрасте 65 лет представлял страну в конном спорте. Самой юной спортсменкой стала российская гимнастка Ксения Савинова, которой на момент соревнований исполнилось 12 лет. Всего на Играх БРИКС выступили 2852 атлета из 82 стран.