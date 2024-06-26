WADA обвинило USADA в нежелании улучшить антидопинговую систему

Антидопинговое агентство США (USADA) не желает улучшить собственную систему, предпочитая критиковать и поучать других. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

26 марта допинг-тест призера чемпионатов мира по легкой атлетике американца Эрриона Найтона дал положительный результат на метаболит тренболона. Легкоатлет был временно отстранен от соревнований 12 апреля на время разбирательства. 20 июня USADA оправдало спортсмена, который сумел доказать, что запрещенный препарат попал в его организм случайно.

"Дело американского спринтера Найтона является хорошим примером двойных стандартов. Без комментариев по существу дела трудно понять, как USADA может заявлять, что "справедливость восторжествовала" в этом деле, учитывая, что на слушаниях оно утверждало, что результат анализа был несовместим с загрязнением мяса, и добивалось четырехлетней дисквалификации спортсмена. Особенно интригует тот факт, что USADA совершило этот внезапный поворот в своем мнении, даже не ознакомившись с обоснованным решением, которого пока нет. Я не могу не задаться вопросом, что бы сказало USADA, если бы это касалось спортсмена из Китая", - сказал Банька.

