57-летний Майк Тайсон встретился с 47-летним Роналдо

Прославленный американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

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«Феномен и Железный Майк», — подписал фото Тайсон.



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Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Роналдо, по мнению многих экспертов, считается одним из лучших игроков в истории футбола. Является двукратным обладателем «Золотого мяча», также становился обладателем «Золотой бутсы». В настоящий момент Роналдо 47 лет.