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Губерниев надеется, что российских гребцов допустят на Олимпиаду

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что российских гребцов допустят на Олимпиаду, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в список россиян, допущенных на Игры, передает RT.

Губерниев высказался о недопуске российских гребцов на ОИ
© Газета.Ru
«Очень надеюсь, что ребята так или иначе все же получат допуск. К сожалению, процесс его выдачи затягивается чудовищно. Нам треплют нервы», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее глава Олимпийского комитета России пообещал не смотреть ОИ-2024.

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Дмитрий Губерниев
Алексей Сорокин