Организаторы Олимпиады не сумели очистить Сену для проведения соревнований

Уровень загрязнения Сены все еще не позволяет проводить соревнования по плаванию в период Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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По его данным, "за месяц до открытия Олимпиады качество воды в реке не отвечает нормам, требуемым для проведения соревнований по плаванию".

Эксперты указывают, что дожди и высокая температура помешали очистным работам. Как считает председатель оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, власти смогут не ранее середины июля установить, возможно ли проведение в реке соревнований.

Ранее мэр Париже Анн Идальго обещала искупаться в Сене 23 июня, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чиста для проведения там состязаний во время Олимпийских игр. Однако она перенесла купание на период после досрочных парламентских выборов. Идальго заверила, что искупается в реке до начала Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В феврале, выступая на церемонии открытия Олимпийской деревни, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов искупаться в Сене, чтобы доказать, что вода чистая.