Глава Олимпийского комитета России пообещал не смотреть ОИ-2024

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что не собирается смотреть летние Игры в Париже.

Чиновник объяснил это отсутствием российской сборной в числе участников предстоящей Олимпиады.

«Я всегда с удовольствием смотрю за соревнованиями, где выступают спортсмены из сборной России. На парижской Олимпиаде присутствие олимпийской команды России не предусмотрено. Поэтому я вряд ли буду смотреть Игры», — заявил Поздняков.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.