Палата представителей Конгресса США приняла решение о сокращении финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США.

Как заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт, на решение Конгресса повлиял скандал с 23 китайскими пловцами — WADA обвинило спортсменов в использовании допинга, однако агентство не стало оспаривать вердикт китайской стороны, которая объявила попадание допинга в организмы спортсменов «слуайностью». В результате спортсмены из Китая выиграли несколько золотых медалей, а также собираются поехать на Олимпийские игры в Париж.

«Как бы отчаянно они (WADA) ни пытались выставить это делом двух сверхдержав, реальность такова, что система WADA подвела китайских спортсменов, а также спортсменов со всего мира. Когда спонсирующие страны расследуют нецелевое использование долларов своих налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью», — считает Тайгарт.



Ранее в WADA сообщили, что Россия не выплатила обязательные взносы в 2023 году.