Россия и Белоруссия усилят борьбу с употреблением допинга

Россия и Белоруссия объединят усилия в борьбе с употреблением атлетами допинга. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Михаил Дегтярев после заседания коллегий спортивных ведомств двух стран.

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"Будем совместно усиливать работу по противодействию употреблению допинга, эта тема никуда не ушла, государство борется с этим явлением, ужесточает законодательство", - сказал Дегтярев, добавив, что употребление запрещенных препаратов в современном спорте неприемлемо.



Он обозначил, что технологическое сотрудничество с Белоруссией продолжит развиваться, в том числе в сфере образования.

В селе Краснореченское у Хабаровска состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта Белоруссии. Стороны обсудили совместные проекты, спортивные и научные мероприятия по обмену опытом научно-методического и практического сопровождения спортивной подготовки спортсменов высокого класса.