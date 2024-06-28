Россия и Белоруссия усилят борьбу с употреблением допинга

Россия и Белоруссия объединят усилия в борьбе с употреблением атлетами допинга. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Михаил Дегтярев после заседания коллегий спортивных ведомств двух стран.
"Будем совместно усиливать работу по противодействию употреблению допинга, эта тема никуда не ушла, государство борется с этим явлением, ужесточает законодательство", - сказал Дегтярев, добавив, что употребление запрещенных препаратов в современном спорте неприемлемо.
Он обозначил, что технологическое сотрудничество с Белоруссией продолжит развиваться, в том числе в сфере образования.
В селе Краснореченское у Хабаровска состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта Белоруссии. Стороны обсудили совместные проекты, спортивные и научные мероприятия по обмену опытом научно-методического и практического сопровождения спортивной подготовки спортсменов высокого класса.