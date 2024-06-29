МОК обвинили в политическом заказе по недопуску российских спортсменов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах выполняют политический заказ по недопуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Томаса Баха и у МОК в целом нет никаких оправданий по нашему недопуску. Это жесткий политический заказ, но бог им судья. Мы через многое проходили и через это пройдем», — заявил Мамиашвили.



28 июня Мамиашвили заявил, что российские борцы едут на летние Олимпийские игры — 2024.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.