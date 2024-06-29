Губерниев: РФ станет спортивной страной, когда у нас будет как в США

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что на квалификации национального первенства США по спортивной гимнастике присутствовали 20 тысяч зрителей.

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«Россия станет по-настоящему спортивной страной, когда у нас будет как у них. На квалификации первенства США по спортивной гимнастике. А пока у нас стараются Занин, Нагорный и еще пару человек», — написал Губерниев.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024.