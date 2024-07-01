МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) пока не приняла окончательного решения по участию своих спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде еще не принято. Решения, которые принимает Международный олимпийский комитет и те, кто сегодня управляют этой организацией, никакого отношения не имеют к фундаментальным и базовым принципам олимпийского движения", - сказал Мамиашвили.

На данный момент 27 российских спортсменов могут выступить на Олимпиаде. В нем присутствуют 10 российских борцов, однако среди перечисленных атлетов нет двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, а также победителей Олимпиады в Токио Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Мусы Евлоева и бронзового призера Игр Артура Найфонова. 19 июня стало известно, что из допущенных до Олимпиады российских борцов от участия отказалась серебряный призер чемпионата Европы 2021 года в вольной борьбе Вероника Чумикова. Список россиян, допущенных до Игр в Париже, не является окончательным и будет обновляться.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.