Чемпион России по карате избил школьника

В Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

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Отец ребенка заявил, что тренер несколько раз ударил 12-летнего воспитанника палкой по ногам. Причиной этого якобы стало то, что мальчик не согласился с мнением родителей, которые захотели забирать его пораньше.

Тренер утверждает, что в его руках была не палка, а пластиковая труба. У пострадавшего ребенка диагностировали ушибы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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Ранее под Иркутском тренер детского сада лишилась работы после того, как в сеть попало видео, на котором она бьет детей палкой. После этого женщину уволили, а директору лагеря объявили выговор.