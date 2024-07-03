Флаг Всемирных игр дружбы установлен на вершине Эльбруса

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус, где установил флаг с логотипом соревнования.

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Восхождение длилось несколько дней. Группа, в составе которой шел Сорокин, совершила подъем по северному склону, который считается наиболее сложным для восхождения непрофессиональных альпинистов.

— Друзья, передаю горячий привет с Эльбруса. Это было непростое, но захватывающее восхождение. Рад покорить главную вершину Европы и надеюсь, что Всемирные игры дружбы покорят сердца миллионов поклонников спорта по всей планете, — сказал Сорокин.



Первые в истории Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.