Захарова раскритиковала МОК за разрушение мирового спорта

В действиях Международного олимпийского комитета (МОК) заметны расизм, национализм и разрушение мирового спорта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее МОК объявил, что только четыре российских дзюдоиста были допущены на Игры-2024 в Париже. После заявления комитета Федерация дзюдо России и Федерация спортивной борьбы России сообщили, что национальные команды не примут участие в соревнованиях на таких условиях.

Захарова отметила, что многое слышит о текущей ситуации в спорте, его политизации. Она добавила, что имеет свое видение на этот счет, обусловленное двумя факторами.

Во-первых, заметила дипломат, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав, то это — настоящий «расизм, национализм, нацизм». Во-вторых, уточнила Захарова, происходит уничтожение мирового спорта.

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По ее мнению, ответом на уничтожение, разобщение международного спорта, политику МОК должны стать «альтернативные спортивные движения, которые набирают силу».