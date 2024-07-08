Журова назвала последствие участия россиян в Играх в Париже

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что у россиян может измениться отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Париже. RT на русском

Ранее пловец Никита Коновалов предположил, что российские спортсмены могут попасть в «черный список», если согласятся ехать на Игры-2024. «Информацию о черных списках не слышала. Но однозначно к спортсменам, которые выступят на Олимпиаде, отношение изменится в худшую сторону среди большого количества граждан России», — заявила Журова. Sports.ru

До этого политик назвала закономерным отказ российских борцов от участия в Олимпиаде. ТАСС