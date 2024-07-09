Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

Профсоюзы, представляющие работников парижских аэропортов, проведут забастовку в преддверии Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Reuters.

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Забастовка запланирована на 17 июля. Профсоюзы хотят усилить давление на руководство и заставить его выполнить требования по оплате и условиям труда. В том числе организации потребуют премии для всего персонала аэропорта и дополнительных ресурсов в напряженный период Олимпиады.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о возможной отмене Олимпийских игр на фоне массовых беспорядков во Франции после выборов в парламент.

«Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет фактического основания», — подчеркнуто в сообщении.



Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.