Тарасова заступилась за Пугачеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за певицу Аллу Пугачеву. Lenta.ru

«Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком! Для меня Пугачева подруга, выдающийся и талантливейший человек, украсивший мою жизнь своим талантом <...> Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заявила Тарасова. News.ru

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев раскрыл возможное наказание Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат. Вечерняя Москва