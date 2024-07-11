Стала известна сумма компенсации для Далалояна из-за недопуска на ОИ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что получил от Олимпийского комитета России (ОКР) около 500 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что Международный олимпийский комитет не позволил ему выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Газета.Ru

Как заявил российский гребец Виктор Мелантьев, «выплаты получили действующие спортсмены‑олимпийцы, которые не подписывали никакие декларации». «При выплате компенсаций была градация: олимпийские чемпионы, призеры и просто участники Олимпиады. Насколько я знаю, олимпийские чемпионы получили в районе 500 тыс. рублей. Я как участник получил 130 тыс.», - рассказал он. RT на русском

Отмечается, что компенсации получили 245 спортсменов. Речь идет об атлетах, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и тех, кто не получал нейтральный статус. Москва24