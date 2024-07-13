Жирков захотел встретиться со Сталиным

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, с каким российским историческим деятелем хотел бы встретиться и поговорить. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Журналисты спросили спортсмена, с какой исторической фигурой ему хотелось бы пообщаться и о чём, если бы был такой выбор.

«Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина», — сказал Жирков.



Он отметил, что считает Сталина интересной личностью, и прочитал о нем много книг.

Однако экс-футболист полагает, что не смог бы ничего спросить у такого авторитета», и, скорее всего, молчал бы, поскольку и «тренеру-то не мог ничего сказать».

Жирков завершил карьеру в прошлом году, когда играл за подмосковный ФК «Химки».