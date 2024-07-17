Мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге устроили заплыв в реке Сена, чтобы показать готовность французской столицы к проведению ОИ-2024. Об этом сообщает AP News.

Идальго надела гидрокостюм и очки, спустившись в воду возле здания мэрии. К ней присоединился Эстанге, префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом, а также пловцы из местных плавательных клубов.

Отметим, что 13 июля в воды Сены успел опуститься министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Вместе с ним плавал и знаменоносец Франции на Паралимпийских играх, триатлонист Алексис Анквинквант.

Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Власти города рассчитывают провести на Сене соревнования по триатлону 30-31 июля и 5 августа, а также соревнования по плаванию на открытой воде 8-9 августа.

Само купание в реке было запрещено более 100 лет назад — с 1923 года, из-за ухудшающегося качества воды и опасности, которую представляют проходящие по Сене баржи и прогулочные суда. В рамках проекта по очистке воды перед Играми был построен огромный резервуар, который предназначен для сбора избыточной дождевой воды и предотвращения попадания в Сену грязных сточных вод.

С начала лета из-за неудовлетворительного качества воды сохранялась обеспокоенность относительно возможности проведения на Сене соревнований. 12 июля мэрия Парижа заявила, что вода в реке Сена соответствовала стандартам для плавания спортсменов «десять или одиннадцать» дней из последних двенадцати.