Тренер Канчельскис пострадал в драке возле бара в центре Москвы

Андрей Канчельскис, главный тренер киргизской футбольной команды «Мурас Юнайтед», получил травму в потасовке у бара в центре Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Канчельскис — известный советский и российский футболист. Играл за киевское «Динамо», английский «Манчестер Юнайтед». В 2023 году стал тренером «Мурас Юнайтед».

Инцидент произошел утром в понедельник, 15 июля, у бара на улице 1-я Тверская-Ямская.

По данным газеты, тренер пришел в заведение вместе со знакомым. Затем, предположительно при обсуждении финального матча Евро-2024 между национальными сборными Соединенного Королевства и Испании, поссорился с ним.

Ссора перешла в потасовку, в ходе которой мужчины пустили в ход кулаки. Бывший футболист получил удар в глаз, ему пришлось вызвать «скорую помощь». От госпитализации Канчельскис отказался.