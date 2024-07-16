Роднина назвала героями российских спортсменов, которые едут на Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает героями российских спортсменов, которые приняли решение выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Прежде чем обсуждать или осуждать их, надо прочитать Олимпийскую хартию. А в ней написано, что если страна по политическим мотивам отказывается от участия в Олимпийских играх, то в двух следующих олимпийских циклах она не имеет права участвовать в Олимпиадах. <...> Если эти ребята едут на Олимпиаду, то, по большому счету, они герои», — заявила Роднина.



Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят 15 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.