Возле олимпийских объектов в Париже выявили высокое загрязнение воздуха

Национальная ассоциация по улучшению качества воздуха Respire заявила, что качество воздуха возле олимпийских объектов в Париже не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление Respire передает RMC Sport.

«Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определённый ВОЗ», — говорится в заявлении.



Глава Respire Тони Ренуччи заявил, что занятия спортом при таком воздухе опасны для здоровья.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.