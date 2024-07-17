Навка объяснила, почему мы не увидим на льду потерявшего Заворотнюк Чернышева

Тот, кто является поклонником ледовых шоу, прекрасно знает, как фантастически исполняют роли Татьяна Навка и Петр Чернышев. Спортсмены не только демонстрируют профессионализм, но и умело вживаются в образы. Но в апреле проект «Спящая Красавица. Легенда двух королевств», любимый многими зрителями, претерпел серьезные изменения.

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Татьяна Навка отдала свою роль Виктории Синициной, чему очень рада.

«В Вике я удачно нашла замену себе, она новая звезда нашего шоу», — поделилась она.



А Петра Чернышева, мужа Анастасии Заворотнюк, заменила на Никиту Кацалапова. Тогда публика не понимала, зачем вообще нужны эти перестановки? Ведь, хотя и замены получились очень достойные, многие фанаты приходили посмотреть именно на мастерство Навки и Чернышева.

Но теперь, кажется, все встает на свои места. Вполне вероятно, что с тех пор в семье Насти и Петра начался тяжелый период. По слухам, актрисе особенно было плохо последние полгода, поэтому родные объединялись, чтобы провести это драгоценное время вместе с девушкой. Не исключено, что сейчас Петр постарается наоборот уйти в дела и проекты, чтобы не бывать дома и не сталкиваться с горем один на один.